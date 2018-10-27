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В США произошла стрельба в синагоге: есть жертвы

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В США произошла стрельба в синагоге: есть жертвы

Неизвестный преступник открыл стрельбу в синагоге города Питтсбург (штат Пенсильвания), в результате чего погибли восемь человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщило в субботу местное отделение телекомпании CBS. Ранее было известно о семи погибших.

Как уточняет телеканал, после того, как на место прибыли отряды полиции, между преступником и полицейскими началась перестрелка. Есть информация, что стрелок уже сдался полиции. 

Стрельба произошла в синагоге «Древо жизни». Эта консервативная конгрегация была основана около 150 лет назад. В субботу (еврейский шаббат) в синагоге проходила традиционная молельная служба.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что отслеживает ситуацию. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

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«Слежу за событиями в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Стражи порядка находятся на месте событий. Люди в районе Squirrel Hill должны оставаться в своих домах. Похоже, что речь идет о нескольких погибших, опасайтесь стрелка», — написал Трамп.

стрельба, синагога, Питтсбург
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