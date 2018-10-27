В США произошла стрельба в синагоге: есть жертвы

Неизвестный преступник открыл стрельбу в синагоге города Питтсбург (штат Пенсильвания), в результате чего погибли восемь человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщило в субботу местное отделение телекомпании CBS. Ранее было известно о семи погибших.
Как уточняет телеканал, после того, как на место прибыли отряды полиции, между преступником и полицейскими началась перестрелка. Есть информация, что стрелок уже сдался полиции.
Стрельба произошла в синагоге «Древо жизни». Эта консервативная конгрегация была основана около 150 лет назад. В субботу (еврейский шаббат) в синагоге проходила традиционная молельная служба.
Президент США Дональд Трамп уже заявил, что отслеживает ситуацию. Об этом глава государства написал в своем Twitter.
«Слежу за событиями в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Стражи порядка находятся на месте событий. Люди в районе Squirrel Hill должны оставаться в своих домах. Похоже, что речь идет о нескольких погибших, опасайтесь стрелка», — написал Трамп.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016