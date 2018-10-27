В России продадут номерной знак машины, на которой разбился Цой

Номерной знак «Я 68-32 ММ» машины «Москвич», на которой в 1990 году разбился лидер группы «Кино» Виктор Цой, будет продан с аукциона в Санкт-Петербурге, сообщает местный Пятый канал.
Как рассказал директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров, номерной знак принесли некие люди, которые сообщили, что нашли его, разбирая один из гаражей под Юрмалой (Латвия). А буквально через два дня другие люди предложили аукционному дому доверенность на «Москвич», которым управлял музыкант.
И доверенность, и номерной знак будут выставлены на торги, которые состоятся 15 ноября. А вечером в субботу, 27 октября, в «Литфонде» пройдет аукцион, на котором выставлены анкета, собственноручно заполненная Цоем в 1985 году для вступления в ленинградский рок-клуб, и его автограф на книге «Детектив и политика» 1989 года издания.
В конце сентября с аукциона были проданы паспорт и записная книжка Виктора Цоя. Паспорт «ушел» за 9 миллионов рублей (137 тысяч долларов), записная книжка — за 3 миллиона рублей (46 тысяч долларов). Один из основателей группы «Кино» Алексей Рыбин назвал продажу паспорта и записей Цоя с аукциона аморальным. По его мнению, документы нужно было передать семье.
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