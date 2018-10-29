На борту потерпевшего катастрофу Boeing были 20 чиновников Минфина Индонезии

Министерство финансов Индонезии сообщило о том, что среди пассажиров разбившегося Boeing 737 были 20 сотрудников ведомства, передает газета Jakarta Post.
По словам представителя Минфина Нуфрансы Виры Сакти, на борту лайнера были сотрудники Службы по государственным активам и аукционам (KPKNL) и Службы государственного казначейства (KPPN). «Мы все еще устанавливаем личности погибших», — подчеркнул Нуфранса.
На официальной странице министерства в Twitter размещено сообщение с призывом молиться за пассажиров и членов экипажа.
Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс JT-610, пропал с радаров через 13 минут после взлета. Позже спасательные службы сообщили, что лайнер разбился в море у западного побережья острова Ява. Всего на борту находился 181 пассажир, включая двоих детей, а также двое пилотов и еще шесть членов экипажа.
Консул Украины в настоящее время проверяет информацию, могли ли украинцы быть среди пассажиров самолета компании Lion Air.
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