Стала известна причина катастрофы самолета Lion Air

Следователи считают, что изначальной причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Max индонезийского авиаперевозчика Lion Air, который упал в Яванское море в октябре 2018 года, могла стать неправильная настройка датчика скорости. Об этом сообщила во вторник в электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, за два дня до катастрофы механики установили на авиалайнер новый датчик воздушной скорости, однако, как в предварительном порядке определили следователи, его настройка могла быть произведена не должным образом. Как отмечает издание, данный датчик передает на бортовой компьютер информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта.

Согласно сведениям газеты, после взлета Boeing с датчика начали поступать ошибочные сигналы, что и могло запустить целую цепь событий, которая в итоге привела к падению воздушного судна. Как полагают следователи, неправильная настройка датчика привела к включению автоматической вспомогательной системы, которая пыталась выровнять нос самолета с тем, чтобы лайнер не вошел в штопор, сообщает издание. Отмечается, что перед падением пилоты около двух десятков раз пытались произвести необходимые действия в попытке сопротивляться командам автоматики.

Впрочем, как пишет The Wall Street Journal, сооснователь Lion Air Русди Кирана заявил газете, что датчик воздушной скорости был настроен должным образом. Издание отмечает, что расследование катастрофы займет еще несколько месяцев.

29 октября Boeing 737 Max 8 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после вылета из столичного аэропорта он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Согласно полученным данным бортового самописца, на лайнере было обнаружено как минимум шесть технических сбоев.