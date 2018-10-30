Порошенко назначил нового главу Киевской области

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Александра Терещука вместо уволенного Александра Горгана.

Соответствующие указы президента Украины (№ 348/2018 и № 349/2018) от 30 октября 2018 года обнародованы на сайте главы государства.

«Назначить Терещука Александра Дмитриевича главой Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 с оплатой труда в соответствии с законодательством», — сказано документе.

Горган уволен с должности главы Киевской ОГА согласно поданному им заявлению.