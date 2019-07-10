Зеленский представил нового губернатора Киевской области

Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна. Указ о назначении Владимир Зеленский подписал в среду во время посещения города Борисполь Киевской области.

«Михаил является профессиональным специалистом и профессиональным человеком», — заявил президент, подписывая назначение во время прямой телетрансляции.

35-летний Михаил Бно Айриян ранее занимал должности директора департамента планирования и европейской интеграции министерства энергетики и угольной промышленности Украины, директора по коммуникациям и международному сотрудничеству компании «Укрэнерго».

Ранее сегодня Зеленский посетил в Борисполе местную больницу и, как признался, был поражен плачевным состоянием медицинского учреждения. Сейчас президент проводит совещание по вопросам развития региона.