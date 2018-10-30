Порошенко и Путин увидятся 11 ноября в Париже

Президент Петр Порошенко планирует 11 ноября посетить Париж, где будут праздновать 100-летие завершения Первой Мировой войны.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственного секретаря при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

«11 ноября в Париже с визитом будет находиться президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны», — сказал он на брифинге.

В тот же день в Париж планирует полететь и президент России Владимир Путин.

Его помощник пока не уточняет детали, отметив, что их «еще предстоит обсудить». Путин может принять участие в торжественных мероприятиях на Елисейских полях и в рабочем завтраке, который организует президент Франции Эммануэль Макрон.