Порошенко снова пожаловался, что не смог дозвониться до Путина

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз пожаловался на то, что президент России Владимир Путин не ответил на его телефонный звонок после инцидента в районе Керченского пролива. Интервью украинского лидера было показано в пятницу в эфире телеканала Fox News.
Порошенко был задан вопрос о том, встречался ли он с Путиным. «Да, много раз», — ответил он. Президент Украины добавил, что в последний раз пытался дозвониться до российского лидера в день, когда произошел инцидент в Керченском проливе, чтобы узнать, что происходит. Однако Путин на звонок не ответил.
В декабре 2018 года Путин уже комментировал, почему не отвечает на попытки Порошенко поговорить по телефону. Путин заявил, что якобы не хочет участвовать в его избирательной кампании.
«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом», — сказал тогда Путин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать отсутствие телефонного разговора с Порошенко, о котором просила украинская сторона. «Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — заявил президент РФ.
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