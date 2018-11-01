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Немецкие врачи рассказали, как правильно лечить рак прямой кишки

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Немецкие врачи рассказали, как правильно лечить рак прямой кишки

Онкологическое новообразование на стенках прямой кишки – один из наиболее изученных клинических случаев среди других новообразований злокачественного характера. В медицинских центрах Германии лечением рака прямой кишки занимаются лучшие специалисты, которые помогают пациенту вернуться к нормальной жизни с минимальными рисками рецидивов в будущем.

Почему возникает рак прямой кишки

Почему возникает рак прямой кишки, как и любое другое онкологическое новообразование, доподлинно неизвестно. Но есть ряд провоцирующих факторов, которые увеличивают вероятность возникновения болезни:

  • вредные привычки;
  • неправильное питание;
  • наличие заболеваний кишечника – колит язвенного типа, болезнь Крона;
  • наличие в прямой кишке полипов – новообразований доброкачественного характера;
  • перенесенная онкология на другом органе.

Существует и генетическая предрасположенность к раку прямой кишки. Поэтому в Университетской клинике Фрайбурга занимаются не только лечением этого заболевания, но и немалое значение уделяют выявлению провоцирующих факторов, проводя с этой целью комплексное обследование в Германии. Ведь понимание этиологии возникновения болезни позволяет предупредить его развитие.

Симптомы рака прямой кишки

 

Клиническая картина рака прямой кишки выглядит следующим образом:

  • изменение стула – постоянный понос или диарея;
  • частые ложные позывы;
  • наличие в каловых массах слизи или крови;
  • частые болезненные ощущения в животе;
  • боль в анусе;
  • постоянный метеоризм;
  • отсутствие аппетита;
  • внезапное снижение массы тела без видимых на то причин.

Учитывая факт, что данные симптомы одинаково подходят и другим заболеваниям, для точного диагноза требуется провести дифференциальную диагностику с применением лучших методов лабораторного исследования и новейшего инструментального оборудования.

Как лечить рак прямой кишки

 

Единственно эффективный метод лечения онкологии прямой кишки – хирургическое вмешательство, подразумевающее полное удаление опухоли. Операция проводится и в том случае, если рак носит генерализованную форму, то есть, начал распространяться на соседние внутренние органы – печень, селезенку.

Если опухоль имеет большой диаметр, перед ее удалением необходимо провести предварительное облучение, чтобы уменьшить размер новообразования. Таким же образом проводится лечение рака желудка в Германии. Предоперационная терапия большой опухоли прямой кишки может быть коротким курсом, но с максимальными дозами препаратов для облучения и длинным, при котором дозировка препаратов минимальная.

Проведение предоперационного лечения с облучением позволяет максимально снизить риск рецидива в будущем. Через 1-2 месяц после облучения, когда размеры опухоли уменьшились, можно проводить хирургическое вмешательство.

В ходе операции удаляется часть прямой кишки с сохранением анального отверстия либо с его удалением, все зависит от степени тяжести клинического случая. Если опухоль успела распространиться по органу, анальное отверстие сохранить, к сожалению, не представляется возможным. В таких случаях пациенту формируется постоянная колостома для выведения каловых масс. Если анальное отверстие будет сохранено, колостома является временной мерой, а через 2 месяца после операции проводится хирургическое вмешательство по ее закрытию.

После операции облучение проводится повторно. Это необходимо, чтобы уничтожить оставшиеся единичные клетки раковой опухоли, способные спровоцировать рецидив в будущем.

 

клиника, рак
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