Трамп готов заключить торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заинтересован в заключении с председателем КНР Си Цзиньпином торгового соглашения на саммите G20, который пройдет в Аргентине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

По информации агентства, Трамп уже попросил ключевых сотрудников Белого дома начать проработку возможных условий соглашения. В работе участвует несколько ведомств.

Толчком для движения к возможной сделке с Китаем стал телефонный разговор Трампа с Си Цзиньпином, состоявшийся в четверг, 1 ноября, сказали агентству источники. Позднее в Twitter Трамп охарактеризовал беседу как «продолжительную и хорошую», добавив, что переговоры по торговле «продвигаются успешно».

Встреча Трампа и Си Цзиньпина должна пройти на полях саммита G20 в период с 30 ноября по 1 декабря.

С начала года США в несколько раундов вводили торговые пошлины против Китая (под ограничения попал импорт на более чем $250 млрд). Первоначально КНР отвечала симметричными мерами. Например, в августе Пекин ввел 25-процентные пошлины на американские товары на $16 млрд. Но во время последнего раунда Вашингтон ввел пошлины сразу на импорт на $200 млрд, а Трамп обещал, что в случае ответных мер со стороны Пекина США введут тарифы на весь китайский импорт ($505 млрд).

Вашингтон обвиняет китайские компании в краже интеллектуальной собственности. О способе экономического шпионажа Китая c помощью установленных в товары микрочипов писал Bloomberg. Кроме того, Трамп неоднократно требовал от Пекина снизить торговый дефицит между странами.