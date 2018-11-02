В Казахстане появилась первая газета на латинице

Первую газету на казахском языке, выполненную на латинской графике, презентовали в пятницу в Астане, сообщила пресс-служба местного министерства культуры и спорта.

Напомним, что в октябре 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Позже глава государства утвердил скорректированный алфавит, в котором отказались от апострофов и ввели другие надбуквенные символы.

«Сегодня в столице министерство культуры и спорта Республики Казахстан и Национальный научно-практический центр „Тил-Казына“ имени Шайсултана Шаяхметова презентовали новое казахскоязычное издание на латинской графике — республиканскую информационно-познавательную газету „Til-Qazyna“. Официальную церемонию открыл министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным министерства, новое издание нацелено на широкую информационную работу по продвижению нового казахского алфавита, оказание научно-методической помощи в обучении казахскому языку на латинской графике, публикацию познавательной информации для широкой читательской аудитории. Газета будет выходить 2 раза в месяц.