В Казахстане появилась первая газета на латинице

Первую газету на казахском языке, выполненную на латинской графике, презентовали в пятницу в Астане, сообщила пресс-служба местного министерства культуры и спорта.
Напомним, что в октябре 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Позже глава государства утвердил скорректированный алфавит, в котором отказались от апострофов и ввели другие надбуквенные символы.
«Сегодня в столице министерство культуры и спорта Республики Казахстан и Национальный научно-практический центр „Тил-Казына“ имени Шайсултана Шаяхметова презентовали новое казахскоязычное издание на латинской графике — республиканскую информационно-познавательную газету „Til-Qazyna“. Официальную церемонию открыл министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным министерства, новое издание нацелено на широкую информационную работу по продвижению нового казахского алфавита, оказание научно-методической помощи в обучении казахскому языку на латинской графике, публикацию познавательной информации для широкой читательской аудитории. Газета будет выходить 2 раза в месяц.
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