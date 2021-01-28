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Казахстан планирует постепенно перейти на латинский алфавит

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Казахстан планирует постепенно перейти на латинский алфавит

Власти Казахстана планируют провести поэтапный переход страны на латиницу с 2023 по 2031 год, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

«Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 года по 2031 год», — говорится в сообщении, опубликованном по итогам заседания национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику.

По сообщению ведомства, на заседании комиссии усовершенствованный вариант алфавита казахского языка на основе латинской графики был представлен премьер-министру Казахстана Аскару Мамину.

«Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка. Специфические звуки казахского языка (...) обозначены диакритическими символами умляут, макрон, седиль, бревис, которые часто используются в международной практике», — говорится в сообщении.

«Алфавит соответствует принципу „один звук — одна буква“, закрепленному в письменной практике казахского языка», — отмечается в пресс-релизе.

«Усовершенствованная версия алфавита даст новый импульс развитию казахского языка и будет способствовать его модернизации в соответствии с современными тенденциями. В предстоящий период необходимо провести большую подготовительную работу по постепенному переходу на латинскую графику казахского языка», — сказал на заседании премьер-министр страны.

Он заявил о необходимости провести «широкую информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам усовершенствованного алфавита казахского языка на основе латинской графики».

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В октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.

Осенью 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил устранить имеющиеся недостатки в представленном тогда варианте алфавита и усовершенствовать его.

Он также призвал осуществить переход на латиницу «без спешки, на основе широкого обсуждения данного вопроса с учеными».

Казахстан, латиница
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