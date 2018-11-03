Twitter удалил тысячи аккаунтов с призывами бойкотировать выборы в США

Социальная сеть Twitter удалила тысячи аккаунтов, с которых велась рассылка призывов игнорировать промежуточные выборы в США, сообщает Bloomberg.
"Мы удалили ряд аккаунтов за попытки распространить ложную информацию в автоматическом режиме, что является нарушением нашей политики. Мы быстро остановили эту активность и ее источник", — заявил представитель компании.
Аккаунты выдавались за учетные записи представителей Демократической партии. По словам представителя Twitter, компания занималась удалением подобных аккаунтов с сентября по октябрь.
В свою очередь, агентство Рейтер сообщило, что социальная сеть удалила не менее десяти тысяч подобных аккаунтов.
Ранее сообщалось, что Twitter ведет борьбу с профилями, преднамеренно публикующими вводящий в заблуждение контент, связанный с предстоящими выборами в США. Так, в августе были удалены примерно 50 аккаунтов, которые позиционировали себя как официальные страницы республиканской партии в различных штатах. Twitter также принял меры в отношении постов, касающихся выборов и политических тем с вводящей в заблуждение или неверной информацией о тех или иных партиях.
Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).
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