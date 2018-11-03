Эрдоган подтвердил непризнание аннексии Крыма

Турция никогда не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Об этом 3 ноября по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Стамбуле заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заверил, что позиция Турции заключается в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности и политического единства Украины.
«Мы никогда не признавали и не будем признавать незаконной аннексию Крыма. ... И мы будем продолжать охранять права и интересы крымских татар — как тех, кто остался на территории Крыма, так и тех, кто был вынужден переехать из этого региона», — отметил Эрдоган.
Президент Турции добавил, что хочет, чтобы «столкновения на востоке Украины, которые все еще продолжаются, завершились и были решены в рамках международного права, дипломатическим, мирным путем».
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отметил, что убедился — «в лице президента Турции мы имеем надежного, доброго друга и партнера для Украины».
«В сложившихся условиях приоритетом (в ходе переговоров — Ред.) были вопросы безопасности, военно-технического сотрудничества ... Благодарю президента Турции за последовательную позицию относительно непризнания аннексии Крыма и осуждение агрессии на востоке Украины, которое осуществляют вооруженные силы РФ», — отметил Порошенко.
Порошенко добавил, что с Эрдоганом договорился о продолжении координации усилий по процессу освобождения политзаключенных, которые незаконно удерживаются в оккупированном Крыму и РФ.
«Турция заверила нас в том, что она не останется в стороне от вопросов ползучей агрессии РФ в Азовском море. Мы договорились о координации наших действий по проблемам нарушения оккупационными властями Крыма правам человека. ... Мы доверяем Турции и были бы счастливы, если бы она приняла участие в установлении мира на Донбассе путем размещения своей миротворческой миссии», — отметил Порошенко.
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