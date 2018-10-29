Партии правящей коалиции побеждают в Гессене, но с большим трудом

Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель несет существенные потери на выборах в парламент федеральной земли Гессен — партия набирает 28%, что почти на 10% меньше, чем на прошлых выборах. Таковы данные экзитполов по версии телеканала ARD, которые были опубликованы в воскресенье.

Как заявил глава ведомства федерального канцлера, министр по особым поручениям Хельге Браун, показанный результат «является тяжелым». Ранее эксперты высказывали точку зрения, что подобные итоги голосования будут способствовать нервозности в рядах центрального правительства.

Аналогичная ситуация у ставшей второй Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — 20% по сравнению с 30,7% на выборах пятью годами ранее. «Мы в ужасе, не рассчитывали на такой результат», — заявила генеральный секретарь гессенского отделения Нэнси Фезер.

«Зеленые» набирают 19,5%, «Альтернатива для Германии» — 12%, что позволяет ей попасть в последний, 16-й по счету ландтаг (региональный парламент). Именно эти две партии называют теневыми победителями голосования. Либеральная Свободная-демократическая партия получает 7,5%, Левая партия — 6,5%.

Правом голоса в Гессене обладают 4,4 млн человек. Крупнейшим городом является Франкфурт-на-Майне.

Сейчас в этой федеральной земле действует правительство в составе ХДС и «зеленых», на данный момент у этой коалиции есть минимальное большинство, но оно может быть утрачено по мере подсчета голосов. В этом случае им придется брать во власть еще одну партию.