Мелания Трамп вступилась за мужа

Жена президента США Мелания Трамп за несколько дней до промежуточных выборов в конгресс призвала избирателей доказать, что противники ее мужа и ведущие СМИ пытаются оболгать его. Об этом, как сообщает NBC News, говорится в письме, разосланном Национальным комитетом республиканцев.

«Демократы и оппозиционные СМИ делают все возможное, чтобы дискредитировать Дональда ложными обвинениями, распространяя свои фальшивые новости и делая вид, что у него нет поддержки американского избирателя», — заявила Мелания Трамп.

«Эту битву мы должны выиграть вместе. Я прошу вас и других американцев по всей стране лично оказать поддержку и помочь доказать, что демократы и СМИ неправы», — призвала она.

Промежуточные выборы состоятся 6 ноября. Американцам предстоит обновить треть сената и выбрать новых депутатов палаты представителей.

В настоящее время большинство в обеих палатах парламента удерживают однопартийцы Трампа республиканцы, что позволило ему за два года провести налоговую реформу и назначить двух судей Верховного суда.

Сам Трамп неоднократно называл ведущие политические СМИ Америки, которые в большинстве своем поддерживают демократов и выступали во время президентской кампании на стороне Хиллари Клинтон, словами «фейк ньюс».