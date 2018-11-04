В Киевском патриархате опровергают запрет Филарету избираться главой новой церкви

Никакого запрета на участие Патриарха Филарета в выборах главы новой Украинской православной церкви со стороны Константинополя или с какой-либо стороны нет и не может быть. Об этом в ответ на заявление представителя УПЦ МП, митрополита Антония сообщил архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря, назвав заявление УПЦ МП «очередным московским информационным вбросом».
«Явная цель — усложнить ситуацию, посеять споры, помешать процессу, который сейчас подходит к успешному завершению», — отметил Зоря.
Он добавил, что процесс подготовки к Объединительному Собору продолжается.
«Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться — личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с какой-либо стороны нет и не может быть. Есть обмен мнениями как часть нормального процесса, направленного на достижение общей цели — лучшего будущего Церкви в Украине», — отметил архиепископ.
Он подчеркнул, что избирательный процесс и выдвижение кандидатур происходят только на Соборе.
«Так что все разговоры до Собора происходят в контексте обсуждения возможностей. Как предстоятель Киевского Патриархата, Святейший Филарет всегда принимал и принимает во внимание различные рекомендации, мнения и точки зрения, анализирует их и принимает решение в соответствии с благом для Церкви. Нет никаких оснований считать, что на этот раз будет иначе. Москва хотела бы помешать ему в этом деле, побудить к ошибочным решениям — вот и сеет сомнения, распространяет слухи», — добавил Заря.
Также он отметил, что следует доверять только официальным заявлениям о процессе, которые распространяются от Вселенского Патриархата и Патриарха Варфоломея, или от Киевского Патриархата и Патриарха Филарета, а также от полномочных представителей президента Украины и от него лично.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016