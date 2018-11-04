В Киевском патриархате опровергают запрет Филарету избираться главой новой церкви

Никакого запрета на участие Патриарха Филарета в выборах главы новой Украинской православной церкви со стороны Константинополя или с какой-либо стороны нет и не может быть. Об этом в ответ на заявление представителя УПЦ МП, митрополита Антония сообщил архиепископ УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря, назвав заявление УПЦ МП «очередным московским информационным вбросом».

«Явная цель — усложнить ситуацию, посеять споры, помешать процессу, который сейчас подходит к успешному завершению», — отметил Зоря.

Он добавил, что процесс подготовки к Объединительному Собору продолжается.

«Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться — личное каноническое и уставное право Патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с какой-либо стороны нет и не может быть. Есть обмен мнениями как часть нормального процесса, направленного на достижение общей цели — лучшего будущего Церкви в Украине», — отметил архиепископ.

Он подчеркнул, что избирательный процесс и выдвижение кандидатур происходят только на Соборе.

«Так что все разговоры до Собора происходят в контексте обсуждения возможностей. Как предстоятель Киевского Патриархата, Святейший Филарет всегда принимал и принимает во внимание различные рекомендации, мнения и точки зрения, анализирует их и принимает решение в соответствии с благом для Церкви. Нет никаких оснований считать, что на этот раз будет иначе. Москва хотела бы помешать ему в этом деле, побудить к ошибочным решениям — вот и сеет сомнения, распространяет слухи», — добавил Заря.

Также он отметил, что следует доверять только официальным заявлениям о процессе, которые распространяются от Вселенского Патриархата и Патриарха Варфоломея, или от Киевского Патриархата и Патриарха Филарета, а также от полномочных представителей президента Украины и от него лично.