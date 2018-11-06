Facebook из-за выборов в США заблокировал десятки аккаунтов

Компания Facebook накануне промежуточных выборов в США заблокировала в принадлежащих ей социальных сетях несколько десятков подозрительных аккаунтов, предположительно связанных с иностранными государствами. Об этом она сообщила в понедельник на своем сайте.
«В воскресенье вечером правоохранительные органы США связались с нами по поводу онлайн-активности, которую они недавно обнаружили, и которая, как они считают, может быть связана с иностранными субъектами», — говорится в пресс-релизе. По словам компании, проведенное ей расследование выявило 30 и 85 учетных записей в социальных сетях Facebook и Instagram, которые, соответственно, могут быть вовлечены в некую скоординированную деятельность. «Мы немедленно заблокировали эти аккаунты и сейчас проводим более детальное расследование», — заявили в корпорации.
Отмечается, что большинство сообщений от этих подозрительных учетных записей в Facebook были на русском и французском языках, а в Instagram — преимущественно на английском.
По словам компании, в обычной ситуации она бы сначала более тщательно проанализировала данные, прежде чем выступать с публичным заявлением. «Однако, принимая во внимание то, что остался один день до важных выборов в США, мы хотели, чтобы люди знали о действиях, которые мы предприняли, и о фактах, которые нам известны сейчас», — отметила Facebook.
В сентябре-октябре Twitter удалил тысячи аккаунтов за призывы не голосовать на промежуточных выборах в США, которые пройдут 6 ноября.
Выборы в Конгресс и местные органы власти пройдут в США во вторник: будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Они называются промежуточными, поскольку пройдут через два года после последних президентских выборов и за два года до следующих президентских выборов в 2020 году.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016