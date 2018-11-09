В Лондоне повесили билборды с Путиным от имени «агентов ГРУ»

В Лондоне группа активистов разместила несколько пародийных плакатов с фотографией президента Владимира Путина и благодарностью за вклад в выход Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.
Рекламные щиты выкупила группа активистов Proud Bear. На двух из них одинаковые фотографии подмигивающего Путина на голубом фоне, но разные надписи: «Давайте праздновать красно-бело-голубой BЯEXIT» и «BЯEXIT означает BЯEXIT». R в слове Brexit заменена на русскую Я. Слоган Brexit означает Brexit используется сторонниками окончательного выхода Британии из Евросоюза. Еще на одном плакате изображен бывший глава МИД Британии Борис Джонсон с российскими флагами и подписью: «Спасибо тебе, BOЯIS».
В заявлении Proud Bear в Twitter говорится, что группа состоит из «российских агентов ГРУ», которые «годами помогают народу Англии освободиться от Европейского союза и демократических выборов». «Группа надеется противодействовать недавней необоснованной негативной огласке в отношении ГРУ, размещая рекламные объявления, в которых подчеркивается их (агентов ГРУ – Ред.) роль в освобождении Британии от Евросоюза», — указано на сайте. На своем сайте Proud Bear собирает средства на выкуп цифрового билборда в центре Лондона — на станции Ватерлоо.
Reuters удалось связаться с представителем группы Proud Bear, который в ответ прислал заявление на русском. В нем сказано, что «группа обеспокоена состоянием российской демократии и выступает против авторитарных тенденций Москвы». Proud Bear также выразила солидарность с российскими журналистами, но представитель отказался говорить, кто стоит за этой акцией, добавляет агентство.
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