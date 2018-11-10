Порошенко сегодня едет во Францию

Президент Украины Петр Порошенко 10-11 ноября осуществит рабочий визит во Французскую Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«По приглашению Президента Франции Эммануэля Макрона примет участие в мероприятиях в рамках «Парижского форума ради мира» по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне, а также в круглом столе на тему: «Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?» — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.