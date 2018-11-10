Япония рассчитывает забрать в 2019 у России Курильские острова

Японские власти работают над ускорением переговоров с Россией относительно спорных территорий и заключения между странами мирного договора. Об этом со ссылкой на несколько неназванных чиновников в местном правительстве сообщает японская газета The Mainichi.

С соответствующим предложением к российской стороне, по данным ее источников, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует обратиться уже на следующей неделе — на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в Сингапуре в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

При этом рамочное соглашение по спорным территориям Токио, как указывают собеседники газеты, стремится заключить уже в следующем году во время визита Путина в Японию в июне. Стороны, согласно инициативе японских властей, должны будут подтвердить совместную декларацию СССР и Японии 1956 года, которая тогда прекратила состояние войны между странами и закрепила, что после подписания мирного договора остров Шикотан и острова Хабомаи (а именно, острова Полонского, Осколки, Зеленый, Демина, Юрий, Анучина, Танфильева и ряд других мелких островов) должны быть переданы японской стороне.

После этого правительство Японии, как указывает The Mainichi, намерено «тщательно консультироваться» с Россией относительно тенденции «возвращения» четырех Курильских островов (Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи). Эта идея, как замечает издание, «глубоко укоренена в общественном мнении» местных жителей.

Страны уже 70 лет пытаются выйти на заключение мирного договора, которое так и не было подписано после советско-японской декларации 1956 года. Заключению соглашения препятствуют спорные территориальные вопросы: Япония претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия в свою очередь настаивает, что острова стали территорией СССР по итогам Второй мировой войны.