Порошенко проведет трехсторонние переговоры с Меркель и Макроном

Президент Украины Петр Порошенко 9-10 мая 2018 года осуществит рабочий визит в Германию, где проведет переговоры с лидерами ФРГ и Франции, а также встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, сообщает пресс-служба администрации украинского президента.

«В рамках программы пребывания запланированы трехсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макрона, а также встреча с президентом Европейского Совета Дональдом Туском», — говорится в обнародованном в понедельник утром на сайте АПУ сообщении.

Порошенко также примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии «Карла Великого» Макрону.

Ранее Меркель анонсировала переговоры лидеров Украины, Германии и Франции в Аахене в мае.

В апреле Порошенко заявлял, что на запланированной встрече глав Германии, Франции и Украины в Аахене в мае будут рассмотрены среди прочего вопросы безопасности.

«Конечно, когда президента Украины приглашают в Аахен, там будет присутствовать больше количество международных лидеров, и там будут проведены консультации в том числе относительно вопросов безопасности», — сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам.

Вместе с тем, русская редакция DW сообщала, что в рамках трехсторонних переговоров лидеров Украины, Франции и Германии «речь не идет о так называемом „нормандском формате“ встречи».