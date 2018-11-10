Закон о передаче Андреевской церкви Варфоломею вступил в силу

В Украине вступил в силу закон № 2598-VIII о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
«Андреевская церковь Национального заповедника „София Киевская“..., которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий», — говорится в законе.
Напомним, Верховная Рада 18 октября приняла закон, согласно которому Андреевская церковь передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату.
Это решения было принято после того как 11 октября синод Вселенского патриархата принял решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине. Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, которые обратились ко Вселенскому Патриарху с просьбой о Томосе. Собор совершит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. После этого состоится получение предстоятелем единой поместной автокефальной УПЦ Томоса.
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