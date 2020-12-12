В Киеве после пяти лет реставрации открылась Андреевская церковь

В Киеве после почти пяти лет реставрационных работ вновь открылась Андреевская церковь, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

«Музей „Андреевская церковь“ вновь открыт. Реставрация одной из самых известных памяток барокко Украины проходила в три этапа: укрепления холма; реставрация внешних фасадов; работа над интерьерами», — сказано в сообщении на странице Минкультуры в Facebook.

В ведомстве добавили, что с 15 декабря каждый сможет увидеть уникальный иконостас таким, каким он был во времена самого автора проекта — архитектора Франческо Бартоломео Растрелли.

Как сообщалось, 2 декабря пресс-служба Минкультуры анонсировала открытие Андреевской церкви онлайн 12 января, 13 декабря в церкви пройдет первая служба.

Подчеркиваются, что целью реставрации стало желание раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 320-я годовщина с рождения которого отмечается в этом году.