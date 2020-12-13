Представители Варфоломея проводят литургию в отреставрированной Андреевской церкви

Экзархи Вселенского Патриарха в Украине 13 декабря совершают богослужение в Андреевской церкви Киева, которую впервые откроют после 11-летней реставрации.

В воскресенье 13 декабря в 9:00 в Андреевском храме (Киев, Андреевский спуск, 23) проходит торжественная Литургия, которую возглавит особый представитель Вселенского Патриарха Варфоломея — митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) в совместном служении Экзарха (посла) Вселенского Патриарха Варфоломея в Украине — епископа Команского Михаила (Анищенко) по случаю завершения 11-летней реставрации Андреевской церкви, которая теперь станет главным храмом Ставропигии, то есть представительства Вселенской Патриархии в Украине.

Около 12:00 на лестнице Андреевской церкви состоится брифинг представителей Вселенской Патриархии — митрополита Гальского Эммануила и епископа Команского Михаила — относительно работы Ставропигии Вселенского Патриарха в Украине.

Торжественное богослужение завершится коротким концертом духовной музыки в исполнении группы «Хорея казацкая» под руководством Тараса Компаниченко.

Как сообщалось, решение о восстановлении своей ставропигии в Киеве было принято Синодом Константинопольской православной церкви под председательством патриарха Варфоломея 11 октября 2018 года.

18 октября 2018 года Верховная Рада приняла закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская», согласно которому Андреевская церковь передана в постоянное и бесплатное пользование Вселенскому патриархату.

11 января 2019 года Ставропигию Вселенского Патриархата в Украине возглавил архимандрит Михаил (Анищенко), а 8 ноября 2020 года его повысили до сана епископа с титулом — Команский.