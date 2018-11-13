В Кривом Роге запустили все котельные

На все котельные предприятия «Криворожская теплоцентраль» возобновили поставки газа, все объекты акционерного общества запущены в работу. Об этом во вторник сообщает пресс-служба АО «Криворожской теплоцентрали» в Facebook.
«По состоянию на 13 ноября все котельные АО „Криворожская теплоцентраль“ стабильно работают и выходят на номинальный режим», — отмечают в обществе.
В частности, в ночь на 13 ноября была запущена последняя котельная № 5, в которую было ограничено поставку газа.
В компаннии утверждают, что проблема решена, а жители Довгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах.
Напомним, 12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением «Криворожгаза», требуя включить отопление.
В Кривом Роге теплоснабжение города осуществляют две компании — КП «Криворожтеплосеть» и «Криворожская теплоцентраль» — каждая охватывает приблизительно по 50% города. «Криворожтеплосеть» подписала договора и получила газ для теплоснабжения. А «Криворожская теплоцентраль» не заключила договора и имеет миллиардный долг.
«Нафтогаз» обвинил подконтрольный Дмитрию Фирташу облгаз в срыве отопительного сезона в Кривом Роге.
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