В Кривом Роге запустили все котельные

На все котельные предприятия «Криворожская теплоцентраль» возобновили поставки газа, все объекты акционерного общества запущены в работу. Об этом во вторник сообщает пресс-служба АО «Криворожской теплоцентрали» в Facebook.

«По состоянию на 13 ноября все котельные АО „Криворожская теплоцентраль“ стабильно работают и выходят на номинальный режим», — отмечают в обществе.

В частности, в ночь на 13 ноября была запущена последняя котельная № 5, в которую было ограничено поставку газа.

В компаннии утверждают, что проблема решена, а жители Довгинцевского района в течение суток почувствуют тепло в своих домах.

Напомним, 12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением «Криворожгаза», требуя включить отопление.

В Кривом Роге теплоснабжение города осуществляют две компании — КП «Криворожтеплосеть» и «Криворожская теплоцентраль» — каждая охватывает приблизительно по 50% города. «Криворожтеплосеть» подписала договора и получила газ для теплоснабжения. А «Криворожская теплоцентраль» не заключила договора и имеет миллиардный долг.

«Нафтогаз» обвинил подконтрольный Дмитрию Фирташу облгаз в срыве отопительного сезона в Кривом Роге.