Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отопление в столице начнут отключать с 10 апреля.

Об этом Кличко заявил во время брифинга.

«В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода, город вынужден немного перенести завершения отопительного сезона. На несколько дней. В частности, по прогнозам синоптиков, в среду ночью температура опустится до −1 градуса. Возможен снег. Отключение тепла в Киеве начнут с 10 апреля», — рассказал он.

Он напомнил, что любая домовая община может раньше отключиться от отопления.

Социальные объекты, особенно больницы, отключать только по заявкам руководителей учреждений.

В садах и школах тепло уже отключают планово — ввиду дистанционного обучения.

Напомним, 5 апреля стало известно, что отключение отопления в Киеве отложили на несколько дней из-за холодной погоды.