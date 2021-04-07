Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что отопление в столице начнут отключать с 10 апреля.
Об этом Кличко заявил во время брифинга.
«В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода, город вынужден немного перенести завершения отопительного сезона. На несколько дней. В частности, по прогнозам синоптиков, в среду ночью температура опустится до −1 градуса. Возможен снег. Отключение тепла в Киеве начнут с 10 апреля», — рассказал он.
Он напомнил, что любая домовая община может раньше отключиться от отопления.
Социальные объекты, особенно больницы, отключать только по заявкам руководителей учреждений.
В садах и школах тепло уже отключают планово — ввиду дистанционного обучения.
Напомним, 5 апреля стало известно, что отключение отопления в Киеве отложили на несколько дней из-за холодной погоды.
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