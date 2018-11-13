Отток кадров из Украины: почему кризис только усугубляется

Несмотря на попытки украинских предприятий удержать своих работников, они продолжают пополнять ряды трудовых мигрантов. И высокие зарплаты — далеко не единственный стимул для них.

Ни выгодное расположение, где нет других крупных предприятий, ни повышение зарплат, ни бонусы для работников не спасли предприятие с немецкими инвестициями ООО «Электроконтакт Украина» на Львовщине, от нехватки кадров. На заводе со штатом в 2,5 тысячи работников изготавливают электрическое оборудование для немецких автомобилей. Количество заказов для предприятия постоянно увеличивается, а вот количество работников, особенно с началом весны, наоборот, уменьшается.

«За рубежом начинаются сезонные работы и работники часто выезжают туда на заработки. После сезона они снова возвращаются, и большинство из них снова хочет трудоустроиться на наше предприятие. Главный их аргумент, конечно, это зарплата, которая там выше, чем в Украине» , - объясняет проблему руководитель HR-департамента предприятия Роман Куйбида.

Чтобы удержать работников, на заводе постоянно улучшают условия труда, в частности, поднимают заработную плату. Сейчас для производственного персонала она в среднем составляет 9,5 тысяч гривен. Кроме того, работникам предлагают возможности карьерного роста, официальное трудоустройство, бесплатную медицинскую страховку, транспортировку к месту работы, дешевое питание и тому подобное. Однако, этого оказывается недостаточно, чтобы удержать работников. «У нас смена длится 8 часов, безопасные условия труда, а в той же Польше, чтобы получить достойную зарплату, например, вдвое большую, чем в Украине, нужно работать минимум по 12 часов», — продолжает Роман Куйбида.

Почему украинцы едут за границу

За рубежом сейчас работают миллионы украинцев. Точная статистика по количеству украинцев, которые стали трудовыми мигрантами, отсутствует. Подсчет осложняет и то, что многие работают нелегально или сезонно. Но этот тренд продолжается и сейчас. В сентябре этого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил объемы трудовой миграции из Украины за границу в миллион человек ежегодно.

Факт значительного оттока кадров с украинских предприятий констатируют также в Федерации работодателей Украины (ФРУ). «Кадровый кризис из-за оттока работников за границу — это следствие непродуманной политики, которую годами проводили в стране: строили Украину как сырьевую державу. А в таких странах, где развиваются отрасли с низкой добавленной стоимостью, не бывает высоких зарплат», — утверждает гендиректор ФРУ Руслан Ильичев.

По его словам, украинские работодатели больше не имеют резервов для дальнейшего существенного роста зарплат. Причиной этого он указывает увеличение финансовой нагрузки на бизнес, в частности, рост на 30 процентов тарифов на газ в сентябре-октябре. «Мы же просчитываем годовой план производства, себестоимость продукции. И в той себестоимости доля заработной платы, энергоносителей, другие расходы. И тут государство, без предупреждения, поднимает тариф на 30 процентов. Что мне, как предпринимателю, делать? Как в таких условиях я могу планировать повышение заработной платы? » - риторически спрашивает Руслан Ильичев.

Опыт Львовщины

На Львовщине надеялись, что стимулировать работодателей увеличивать заработную плату будет приход новых инвесторов. «Конкуренция между предприятиями станет автоматическим средством для повышения заработной платы», — говорил председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка. В 2017 году Львовская область даже заняла шестое место в Украине по количеству привлеченных инвестиций. Однако, ощутимого скачка зарплат не произошло. Средняя заработная плата по области в настоящее время несколько меньше общеукраинской и составляет 8415 гривен.

Руководство Львовской области недавно решило усложнить жизнь агентствам, которые занимаются трудоустройством украинцев за рубежом. По мнению руководителей области, деятельность таких фирм является одной из главных причин оттока работников за границу.

В сентябре на аппаратном совещании в областной администрации руководитель области предложил ограничить рекламу такому бизнесу, но в разговоре с журналистами от этой идеи отказался. «Мы не можем запретить рекламу предпринимателю, который работает легально. Это — незаконно. Я просто говорю, что мы не должны способствовать той деятельности, которая вредит государству. Более того, если в этом бизнесе есть нарушения, государство должно реагировать на эти нарушения. Не может быть так, что компания, которая занимается вывозом людей, не имеет ни одной лицензии. Поэтому мы уже направили представление в Минсоцзащиты о проверках таких компаний», — сообщил Олег Синютка.

В том, что такая инициатива сможет повлиять на трудовой поток, сомневается руководитель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. «Согласно данным социологического исследования, которое мы заказывали социологической группе „Рейтинг“, 59 процентов украинцев искали работу за рубежом через родственников, друзей или коллег. Поэтому говорить о том, что разборки с кадровыми агентствами уменьшат поток трудовых мигрантов за границу, будет преувеличением», — говорит он. В то же время он признает, что на рынке работает много мошенников, которые не имеют лицензий. По его мнению, если в результате проверок на рынке останутся только легальные компании по рекрутированию, то это, наоборот, пойдет только на пользу, потому что люди будут ехать к реальным работодателям.

Зарплата — не единственный стимул

Но украинцы выезжают не только за высокими зарплатами, отмечают в Федерации работодателей Украины. По данным исследования, которое в прошлом году проводили по ее заказу, 40 процентов опрошенных трудовых мигрантов сказали, что, кроме зарплаты, у них есть еще другие причины для выезда: нестабильность в стране, отсутствие справедливой социальной политики, безопасности, слабо развитая медицина.

«Сегодня есть примеры, когда в Украине предлагают абсолютно конкурентную плату по сравнению с поляками, а люди все равно уезжают, потому что они не верят, что здесь есть будущее. Это — политика, которая от работодателей не зависит», — объясняет Руслан Ильичев.

Олег Синютка также признает, что не только зарплата является причиной миграции украинцев. Впрочем, приводит он и несколько иные аргументы. «Очень часто люди просто бегут от личных проблем, от обязательств. Им проще быть далеко, раз в месяц передать деньги семье и считать, что таким образом выполнил свой семейный долг. Поэтому надо прививать семейные ценности. А это уже общая задача и семьи и церкви и общества», — убежден руководитель Львовщины.

Источник