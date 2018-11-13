В Кривом Роге запущены 4 котельные

Четыре из шести котельных предприятия «Криворожская теплоцентраль» запущены в работу, одна разогревается, еще одна готовится к запуску, сообщил народный депутат Константин Павлов.

«Запущены в работу четыре котельные „Теплоцентрали“, шестая разогревается и выходит на параметры, чтобы подавать тепло потребителям, восстанавливается работа пятой», — цитирует Павлова «Радио Свобода» в ночь на вторник.

По его словам, во вторник вопрос о стабильных поставок газа криворожским тепловикам продолжат решать в Киеве, на переговорах в НАК «Нафтогаз Украины».

Он также сообщил, что одной из договоренностей с публичным акционерным обществом «Криворожгаз» также является немедленное возобновление работы аварийной службы предприятия, которая была приостановлена в понедельник. Эту информацию «Радио Свобода» подтвердили и в ОАО «Криворожгаз».

В то же время депутат Криворожского горсовета Николай Колесник подтвердил, что сейчас идут технические мероприятия для поставок газа в двух неподключенных котельных.

По его словам, аварийные бригады коммунальщиков будут помогать работникам «Криворожской теплоцентрали» запускать тепло и ликвидировать аварии.

Как сообщалось, в воскресенье, 11 ноября, было обнародовано сообщение оператора газораспределительных сетей ПАО «Криворожгаз», в котором сказано, что из-за ее отказа подать газ на предприятие оказывается давление со стороны неизвестных людей в балаклавах и народного депутата Константина Усова. В облгазе убеждены, что решение вопроса зависит от подконтрольного правительству «Нафтогаза» и подконтрольной Фонду госимущества (ФГИ) теплоцентрали.

Около полудня в понедельник «Криворожгаз» заявил на своей странице в Facebook о захвате здания с сотрудниками компании неизвестными людьми из-за отказа «Нафтогаза» поставлять газ «Криворожской ТЭЦ» и о невозможности гарантировать безопасное газоснабжение города.

Газоснабжающая компания отметила, что незаконно были открыты задвижки, запущено пять котельных из шести, а система газоснабжения разбалансирована.

Спустя час «Криворожгаз» сообщил о переговорах и «конструктиве» с захватчиками, а также о совместном с ними понимании, что «в сложившейся ситуации виноват НАК «Нафтогаз», что позволило возобновить работу аварийной службы.

Для того, чтоб вандалы не испортили служебные автомобили и не нанесли увечья сотрудникам аварийной службы, аварийные машины сопровождает полиция, уточнили в компании.

В свою очередь в НАК призвали «Криворожгаз» не манипулировать общественным мнением, отметив, что «вентиль находится под контролем облгазов».

В «Нафтогазе» обратили внимание на то, что Криворожская теплоцентраль пока не выполнила условий для получения газа по ПСО. При этом соседний с ТЭЦ производитель тепла в лице КП «Криворожтеплосеть» уже получает газ и подает людям тепло, как и до последнего времени проблемные предприятия Киева, Одессы и арестованные ТЭЦ на Львовощине, которые решили этот вопрос совместно со своими местными властями.

«Пока требования закона не выполнены, „Нафтогаз“ имеет ровно столько же оснований поставлять газ этому тепловику, сколько и сам облгаз или любой другой поставщик. Криворожская теплоцентраль может купить газ на рынке на обычных условиях, если не хочет/не может работать с „Нафтогазом“ на льготных», — отмечают в НАК.

«Что касается АО „Криворожская теплоцентраль“, то ее руководство не подготовилось к зиме, не обеспечило выполнение условий, чтобы получать льготный газ. Так что в первую очередь вопросы следует адресовать туда», — добавили в «Нафтогазе».