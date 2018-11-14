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Министр кибербезопасности Японии признался, что не умеет пользоваться компьютером

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Японский министр Ёситака Сакурада, отвечающий в кабмине за проблемы кибернетической безопасности в ходе дебатов в нижней палате парламента, передает информационное агентство Kyodo, признался, что не умеет пользоваться персональным компьютером.

В ответ на вопросы депутатов от оппозиции министр утверждал, что с ранней молодости упорно трудился, был сильно занят и не имел возможности овладеть компьютерной грамотностью. «Ну, а потом я вырос по службе и стал сам давать указания сотрудникам и секретарям,- гордо заявил член правительства. — Мне незачем теперь самому барабанить по клавиатуре компьютера».

Признание министра шокировало многих парламентариев. «Невозможно поверить в то, что именно этому человеку поручено такое дело, как кибернетическая безопасность», — заявил, в частности, оппозиционер Масато Имаи.

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Сакурада при этом утверждал, что богатый политический опыт позволит ему без проблем заниматься поручениями. Однако на вопросы об организации защиты атомных электростанций от кибернетического терроризма он вынужден был признаться, что «деталями этой темы не владеет».

Оппозиция намерена требовать отставки министра.

Япония, кибербезопасность
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