Министр кибербезопасности Японии признался, что не умеет пользоваться компьютером

Японский министр Ёситака Сакурада, отвечающий в кабмине за проблемы кибернетической безопасности в ходе дебатов в нижней палате парламента, передает информационное агентство Kyodo, признался, что не умеет пользоваться персональным компьютером.
В ответ на вопросы депутатов от оппозиции министр утверждал, что с ранней молодости упорно трудился, был сильно занят и не имел возможности овладеть компьютерной грамотностью. «Ну, а потом я вырос по службе и стал сам давать указания сотрудникам и секретарям,- гордо заявил член правительства. — Мне незачем теперь самому барабанить по клавиатуре компьютера».
Признание министра шокировало многих парламентариев. «Невозможно поверить в то, что именно этому человеку поручено такое дело, как кибернетическая безопасность», — заявил, в частности, оппозиционер Масато Имаи.
Сакурада при этом утверждал, что богатый политический опыт позволит ему без проблем заниматься поручениями. Однако на вопросы об организации защиты атомных электростанций от кибернетического терроризма он вынужден был признаться, что «деталями этой темы не владеет».
Оппозиция намерена требовать отставки министра.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016