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СМИ узнали содержание секретных переговоров США и России

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СМИ узнали содержание секретных переговоров США и России

Между Вашингтоном и Москвой состоялся ряд «секретных встреч» по вопросу кибербезопасности, которые с американской стороны возглавляет заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных американских и российских чиновников.

«Нюбергер провела серию непубличных виртуальных встреч со своим кремлевским коллегой», — говорится в публикации.

Как утверждает газета, несколько недель назад «после обширных дебатов в американском разведывательном сообществе» Вашингтон передал представителям России имена и другую подробную информацию о нескольких хакерах, активно осуществлявших атаки на Америку.

По словам одного из собеседников издания, теперь США «ждут подтверждения того, что эта информация приведет к арестам», чтобы проверить серьезность слов президента России Владимира Путина относительно борьбы с киберпреступностью.

Как отмечает NYT, с момента проведения саммита между Путиным и президентом США Джо Байденом, который прошел в июне в Женеве, обе стороны приняли участие в «целой серии контактов» по разным темам. В частности, газета указала на то, что переговоры по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном носят «самый глубокий за последние годы» характер. Собеседники газеты говорят, что «шквал переговоров» пока мало что дал по существу, но помогает предотвратить выход «российско-американской напряженности» из-под контроля.

Кибербезопасность стала одной из тем, которую Путин и Байден обсуждали на июньском саммите в Швейцарии. По итогам встречи американский президент рассказал, что Москва и Вашингтон договорились проработать вопрос о том, какие цели не должны подвергаться кибератакам. Но если договоренности будут нарушены, США будут реагировать, пообещал он. Байден сообщил, что предложил Путину список из 16 секторов инфраструктуры, против которых будут запрещены атаки хакеров.

Путин, в свою очередь, заявил после саммита, что, по данным американских источников, больше всего кибератак в мире идет с территории США. Он рассказал, что Москва направила в Вашингтон 80 запросов об атаках, но не получила ответов. По словам российского президента, стороны договорились начать консультации по кибербезопасности, что «чрезвычайно важно».

В этом году США несколько раз заявляли об атаках хакеров, совершенных с территории России. В частности, по данным ФБР, атака на трубопровод Сolonial Pipeline в мае этого года была произведена с помощью вируса-вымогателя, созданного хакерами из группировки DarkSide. CNN и NBC News со ссылкой на источники утверждали, что в эту группировку входят «русские хакеры».

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В июле источники Bloomberg сообщили, что хакеры, связанные с властями России, взломали компьютерные сети национального комитета Республиканской партии США. По данным агентства, хакеры были частью группировки APT29, или Cozy Bear, которую в США связывают со Службой внешней разведки России.

Россия, США, кибербезопасность
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