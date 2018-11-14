Почему стоит перестать читать новости

Люди перекормлены новостями, и с этим пора что-то делать, уверен писатель Рольф Добели.

В последние несколько десятилетий многие счастливчики осознали опасность избыточного питания (ожирение, диабет) и начали менять свой рацион. Но большинство из нас еще не понимает, что новости для нашего разума – все равно, что сахар для тела. Новости легко перевариваются. СМИ кормят нас разной ерундой, лакомыми кусочками, которые на самом деле не касаются нашей жизни и не требуют мышления. Вот почему мы почти не ощущаем насыщения. В отличие от книг и длинных журнальных статей (которые требуют осмысления), мы можем проглотить безграничное количество новостей, этаких конфеток для ума. Сегодня мы достигли той же точки в отношении информации, на которой стояли 20 лет назад в отношении пищи. Мы начинаем осознавать, насколько новости могут быть токсичными.

Новости вводят в заблуждение. Представьте следующее (заимствовано у Нассима Талеба). Автомобиль едет по мосту, и мост рушится. На чем концентрируются средства массовой информации? На машине. На человеке в машине. Откуда он. Куда он ехал. Как он пережил крушение (если выжил). Но это все не имеет значения. А что же важно? Структурная устойчивость моста. Это основной риск, который был скрыт и который может скрываться в других мостах. Но падение машины с моста — это эффектно, драматично, здесь есть личная составляющая (а не абстрактность), и это те новости, которые дешево производить. Новости заставляют нас ходить с совершенно неправильной картой риска в голове. Таким образом, терроризм оказывается переоцененным. Хронический стресс — напротив, недооценен. Крах Lehman Brothers переоценен. Налоговая безответственность недооценена. Астронавты переоценены. Медсестры недооценены.

Мы недостаточно рациональны, чтобы подвергаться давлению. Увидев крушение самолета по телевизору, вы измените свое отношение к этому риску, независимо от его реальной вероятности. Если вы думаете, что можете уравновесить это силой своего внутреннего созерцания, вы ошибаетесь. Банкиры и экономисты, у которых есть мощные стимулы для нейтрализации созданных новостями опасностей, показали, что не могут. Единственное решение: полностью отказаться от потребления новостей.

Новости не имеют значения. Выберите из приблизительно 10 тысяч новостей, которые вы прочитали за последние 12 месяцев, одну, позволившую вам принять более правильное решение по серьезному вопросу, влияющему на вашу жизнь, карьеру или бизнес. Дело в том, что новости не приносят вам никакой пользы. Но людям очень трудно понять, что важно. Гораздо легче просто узнать, что нового. Важное против нового — это фундаментальная битва нынешнего века. Медиа-организации хотят, чтобы вы считали, будто новости дают вам какое-то конкурентное преимущество. Многие в это верят. Мы начинаем беспокоиться, будучи отрезанными от потока новостей. На самом деле потребление новостей – это конкурентный недостаток. Чем меньше новостей вы потребляете, тем больше ваше преимущество.

Новости ничего не объясняют. Новости — это пузыри, появляющиеся на поверхности более глубокого мира. Поможет ли вам понять мир нагромождение фактов? К сожалению, нет. Тут обратная связь. Важные истории — это не истории: медленные, мощные движения, которые развиваются ниже журналистских радаров, но обладают трансформирующим эффектом. Чем больше «новостных фактоидов» вы переварите, тем меньше вы поймете общую картину. Если бы большее количество информации вело к большему экономическому успеху, журналисты были бы на вершине пирамиды. А это не так.

Новости токсичны для вашего тела. Они постоянно возбуждают лимбическую систему. Страшные рассказы стимулируют выплеск глюкокортикоидов (кортизола). Это расстраивает вашу иммунную систему и препятствует появлению гормонов роста. Другими словами, ваше тело находится в состоянии хронического стресса. Высокий уровень глюкокортикоидов вызывают нарушение пищеварения, отсутствие роста (клетки, волосы, кости), нервозность и восприимчивость к инфекциям. Среди других потенциальных побочных эффектов – страх, агрессия, узость взглядов и снижение чувствительности.

Новости увеличивают когнитивные ошибки. Как сказал Уоррен Баффет: «Человек лучше всего умеет интерпретировать новую информацию так, чтобы его предыдущие выводы оставались неизменными». Новости это только усугубляют. Мы становимся самоуверенными, глупо рискуем и недооцениваем возможности. Новости также усугубляют еще одну когнитивную ошибку: предвзятость историй. Наш мозг жаждет историй, которые «имеют смысл», даже если они не соответствуют действительности. Любой журналист, который пишет: «Рынок движется из-за X» или «Компания обанкротилась из-за Y» – идиот. Я сыт по горло этим дешевым способом «объяснять» мир.

Новости мешают мыслить. Мышление требует концентрации. Концентрация требует непрерывного времени. Новости же специально спроектированы, чтобы прерывать вас. Они похожи на вирусы, которые привлекают внимание в своих целях. Новости заставляют нас мыслить мелко. Но есть кое-что похуже. Новости сильно влияют на память. Существует два типа памяти. Долгосрочная память почти бесконечна, но рабочая память ограничена определенным количеством данных. Путь от кратковременной памяти к долговременной — это узкое место мозга, но все, что вы хотите понять, должно пройти через него. Если этот проход нарушен, ничего не происходит. Поскольку новости разрушают концентрацию, понимание ослабляется. Онлайн-новости влияют еще хуже. Двое ученых в исследовании 2001 года в Канаде показали, что понимание снижается по мере увеличения количества гиперссылок в документе. Почему? Потому что всякий раз, когда появляется ссылка, ваш мозг должен как минимум принять решение не кликать по ней, что само по себе отвлекает. Новости — преднамеренная система прерывания.

Новости – как наркотик. По мере развития истории мы хотим знать продолжение. Когда в голове сотни произвольных сюжетных линий, эта жажда становится все более непреодолимой. Раньше ученые считали, что плотные связи, образованные среди 100 млрд нейронов внутри наших черепов, в значительной степени фиксируются к совершеннолетию. Сегодня мы знаем, что это не так. Нервные клетки нарушают старые связи и формируют новые. Чем больше новостей мы потребляем, тем больше мы используем нейронные схемы, предназначенные для беглого просмотра и многозадачности, игнорируя те, которые используются для глубокого чтения и сконцентрированного размышления. Большинство потребителей новостей – даже если они раньше любили читать книги, – потеряли способность читать длинные статьи или книги. После четырех, пяти страниц они устают, концентрация исчезает, они становятся беспокойными. Дело не в том, что они стали старше или их графики – более тяжелыми. Это связано с изменением физической структуры их мозга.

Новости тратят время. Если предположить, что вы читаете газету по 15 минут каждое утро, затем просматриваете новости 15 минут во время обеда и 15 минут перед сном, добавить к этому по пять минут то там, то здесь во время работы, а также подсчитать время, которое вы тратите на смену фокуса, то получится, что вы теряете по крайней мере полдня каждую неделю. Информация больше не дефицитный товар. А вот внимание — да. Вы не так безответственны по отношению к деньгам, репутации и здоровью. Почему же отношение к разуму другое?

Новости делают нас пассивными. Новостные истории в подавляющем большинстве рассказывают о вещах, на которые вы не можете повлиять. Ежедневное повторение новостей о вещах, на которые мы не можем воздействовать, делает нас пассивными. Это нас изматывает, и в итоге наше мировоззрение становится пессимистичным, бесчувственным, саркастичным и фаталистичным. Научный термин – «выученная беспомощность». Он немного размыт, но я не удивлюсь, если потребление новостей, по крайней мере частично, способствует широко распространенному заболеванию депрессией.

Новости убивают креативность. Вещи, которые мы уже знаем, ограничивают наше творчество. В том числе поэтому математики, писатели, композиторы и предприниматели часто производят свои самые креативные работы в молодом возрасте. Их мозг пользуется широким, необитаемым пространством, которое дает возможность придумывать новые идеи. Я не знаю ни одного по-настоящему творческого ума, который был бы новостным наркоманом, — ни писателя, ни композитора, ни математика, ни врача, ни ученого, ни музыканта, ни дизайнера, ни архитектора или художника. С другой стороны, я знаю кучу злобных некреативных умов, которые потребляют новости, как наркотики. Если вы хотите найти старые решения, читайте новости. Если вы ищете новые, не делайте этого.

Общество нуждается в журналистике, но в другой. Расследовательская журналистика всегда актуальна. Нам нужно знать, что полиция нас охраняет и раскрывает правду. Но важные выводы не должны поступать в форме новостей. Длинные журнальные статьи и глубокие книги по-прежнему хороши.

Я уже четыре года живу без новостей, поэтому могу видеть, чувствовать и рассказывать о последствиях этой свободы из первых рук: меньше неразберихи, меньше беспокойства, более глубокое мышление, больше времени, больше понимания. Это непросто, но оно того стоит.

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