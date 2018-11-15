Пенсионному фонду разрешат целый год не отдавать долги Госказначейству

Министерство социальной политики предлагает отменить конкретные сроки, в которые Пенсионный фонд должен возвращать ссуды казначейству. Такое решение министр социальной политики Андрей Рева вынес на заседание правительства 14 ноября. Правительство окончательное решение не приняло, премьер Владимир Гройсман поручил его доработать в течение трех дней, пишет ЭП.
Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, отмена сроков нужна для того, чтобы обеспечить своевременную выплату пенсий и не допустить задолженности по пенсионным выплатам. Для этого нужно внести изменения в порядок покрытия временных кассовых разрывов Пенсионного фонда.
Речь о том, чтобы исключить норму о возвращении ссуд до конца текущего бюджетного периода. Это означает, что Пенсионный фонд сможет не возвращать долги казначейству в течение года.
Напомним, по закону, если у Пенсионного фонда не хватает средств для выплаты пенсий, то такой дефицит покрывается за счет средств государственного бюджета. Если предусмотренного на покрытие дефицита ресурса не хватает, то государственная казначейская служба выделяет Пенсионному фонду ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса.
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