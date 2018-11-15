Войти
Климкин едет в Вашингтон встречаться с Помпео
дружба народов
Климкин едет в Вашингтон встречаться с Помпео
Правительство хочет по-новому собирать налоги с высоких зарплат
планы
Правительство хочет по-новому собирать налоги с высоких зарплат

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

госфинансы
RSS

Минобороны и МВД просят отдать им «деньги Януковича»

237
Минобороны и МВД просят отдать им «деньги Януковича»

Министр обороны Степан Полторак и министр внутренних дел Арсен Аваков предложили свои варианты распределения средств спецконфиската — так называемых средств Януковича, полученных преступным путем и конфискованных в пользу государства.

Соответствующие решения о распределении этих средств вчера министры вынесли на заседание правительства, сообщает ЭП.

Полторак предлагает направить 4 млрд гривень на закупку и модернизацию вооружения и военной техники. Еще 1 млрд гривень, по мнению министра обороны, нужно направить на строительство военных объектов.

Предложение Арсена Авакова заключается в том, чтобы выделить 2 млрд гривень Государственному ипотечному учреждению на обеспечение жильем полицейских на условиях финансового лизинга.

Дополнительно по 125 млн гривень министр внутренних дел предлагает выделить Государственной службе чрезвычайных ситуаций на закупку пожарных машин и Национальной полиции. Согласно проекту решения, представленного Аваковым, еще 49 млн гривень должна получить Администрация Госпогранслужбы на закупку спецтехники.

По словам и.о. министра финансов Оксаны Макаровой, правительство не приняло окончательное решение о том, как распределить спецконфискат.

«Было вынесено два документа от различных распорядителей и по результатам обсуждения и замечаний одобрен с доработками. Согласно когда все изменения будут внесены и финальный текст будет подписан и опубликован, тогда и будет распределение (в пределах дефицита)», — отметила она.

Читайте также: Великобритания и ЕС согласовали сделку по Brexit, но успех не гарантирован

По результатам заседания правительства эти решения вошли в пакет тех, которые премьер поручил доработать в течение трех дней.

Как отмечается в сопроводительных документах к проекту бюджета на 2019 год, правительство не решило, как распределить конфискованные в 2017 году средства в сумме 268,8 млн долларов, или 7,5 млрд гривень.

МВД, Минобороны, спецконфискация, бюджет
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 15 ноября 2018
Среда, 14 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Танец черных лебедей

Если у любого экономиста спросить, будет ли глобальный кризис, он, не задумываясь, ответит – да. Вопрос только в том, когда этот самый кризис состоится. На горизонте мировой экономики всегда есть «неожиданные» риски (черные лебеди), которые так или иначе могут стать основой для очередного глобального коллапса. Десятилетний цикл, который мы просматривали в 1998/1999 гг. и в 2008/2009 гг., на уровне интуиции подводил многих к мысли, что 2018/2019 гг. ничем хорошим не закончатся. Но вот уже 2018 год подходит к концу, а кризиса все нет, хотя его ожидания усиливают ряд факторов.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об элитах и фетишизации ВВП

Определенные виды экономической деятельности, засчитываемые в ВВП, не всегда связаны с созданием богатства в обществе - финансовые услуги, реклама, страховые и юридические услуги и т. д. (и даже военные расходы, но здесь стоит брать в расчет не только экономические резоны). Расчет ВВП приравнивает непродуктивную деятельность (рытье и закапывание одной и той же канавы приводит к росту ВВП) к деятельности продуктивной, генерирующей долгосрочную прибыль. Накопление физического капитала в виде инфраструктурного строительства также засчитывается в ВВП. Но порой инфраструктурное строительство (например, нужный для неких единичных мероприятий стадион) не создает богатство, а то и разрушает его.
Рольф Добелли
Рольф Добелли
писатель

Почему стоит перестать читать новости

СМИ кормят нас разной ерундой, лакомыми кусочками, которые на самом деле не касаются нашей жизни и не требуют мышления. Вот почему мы почти не ощущаем насыщения. В отличие от книг и длинных журнальных статей (которые требуют осмысления), мы можем проглотить безграничное количество новостей, этаких конфеток для ума. Сегодня мы достигли той же точки в отношении информации, на которой стояли 20 лет назад в отношении пищи. Мы начинаем осознавать, насколько новости могут быть токсичными.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016