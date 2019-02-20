Пенсионный фонд должен Госказначейству 52,8 миллиарда

По состоянию на 1 января 2019 года сумма задолженности по займам, предоставленным Казначейством Пенсионному фонду из Единого казначейского счета, составила 52,8 миллиардов гривень или 44% активов Казначейства. Об этом говорится в отчете Государственной казначейской службы за прошлый год.
Эти займы накопились за длительный период — 2007-2018 годы.
«В течение 2018 года у Пенсионного фонда возникали временные кассовые разрывы, связанные с выплатой пенсий, на покрытие которых Казначейством было предоставлено займов на сумму 89,5 млрд грн», — говорится в отчете.
По данным Казначейства, по состоянию на начало 2019 года ссуда была погашена фондом не полностью, а только в сумме 84,7 млрд грн.
В январе Фонд полностью погасил долг за 2018 год.
«Ссуды казначейства прошлого года были одним из источников покрытия дефицита Пенсионного Фонда. Невозвращенный на 1 января остаток в сумме 48 млрд грн ПФ нам вернул в январе», — сообщила ЭП председатель Казначейства Татьяна Слюз.
По ее словам, с начала 2019 года тенденция к ссудам сохраняется.
«В январе казначейство предоставило ПФ больше 8 млрд грн ссуд. В феврале Пенсионный фонд их погасил. По состоянию на 19 февраля объем предоставленных займов уже составил 3,8 млрд грн», — отметила Слюз.
Также она напомнила, что на выплату пенсий будут перечисляться налоги и штрафы, уплаченные при растаможивании «евроблях».
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