Пенсионный фонд уже задолжал Госказначейству 62 млрд гривен

Задолженность Пенсионного фонда по займам на покрытие временных кассовых разрывов выросла на 14 млрд грн по сравнению с 1 января 2020 года и по состоянию на январь 2021 года составила 62,1 млрд грн.
Об этом говорится в отчете об итогах деятельности Государственной казначейской службы Украины за 2020 год.
Задолженность Пенсионного фонда Украины по займам на покрытие временных кассовых разрывов, образовалась начиная с 2007 года, остается на сегодняшний день одной из самых больших проблем для Единого казначейского счета.
«К сожалению, тенденция в 2020 году такая же, как в предыдущие годы. Выплата пенсий происходит не только за счет поступлений единого социального взноса, но и за счет займа, предоставляемого Пенсионному фонду из Единого казначейского счета. Задолженность Пенсионного фонда по сравнению с 1 января 2020 года выросла на 14 миллиардов гривень и составит 62,1 млрд грн», — сообщила руководитель ведомства Татьяна Слюз.
Отмечается, что в течение 2020 года у Пенсионного фонда Украины возникали временные кассовые разрывы, связанные с выплатой пенсий, на покрытие которых Казначейством было предоставлено займов в целом на 179,0 млрд грн. Пенсионный фонд погасил задолженность по займам на общую сумму 166,1 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн — по займам, предоставленным в 2019 году, 165,0 млрд грн — по займам 2020 года.
Просроченная задолженность Пенсионного фонда по займам, предоставленным с ЕКС для покрытия временных кассовых разрывов в 2007-2014 годах, составляет 48,1 млрд грн, а общая ее сумма — 62,1 млрд грн.
Напомним, что Кабинет Министров Украины 17 февраля утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год. Общая сумма доходов бюджета ПФУ на 2021 год составляет 495 502 млн грн, из них собственные доходы (с учетом остатка на начало года) предусмотрены в сумме 327 957,3 млн грн, из которых 293 887,3 млн грн — сумма от уплаты единого социального взноса. Общий объем расходов ПФУ также утвержден на уровне 495 502 млн грн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016