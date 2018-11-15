Украина и США не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма и расовой дискриминации

Третий комитет Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН принял на заседании в четверг российский проект резолюции по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. За документ проголосовали 130 государств, 51 воздержалось и лишь две страны высказались против — США и Украина.
Такая резолюция принимается ежегодно с 2005 года, в последние несколько раз только США и Украина голосовали против.
Документ содержит 66 пунктов в так называемой постановительной части. В частности, в них выражена «глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации „Ваффен СС“, в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций». Согласно документу, Генассамблея «призывает ко всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Проект «рекомендует государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно».
Представитель США Келли Экельс-Кюри назвала проект резолюции «ежегодной возможностью одного государства использовать политические интересы, попыткой оказать влияние на регион, криминализовать свободу самовыражения и свободу слова вместо того, чтобы эффективно бороться с антисемитизом и нацизмом». По мнению Вашингтона, бороться с ненавистью «нужно не цензурой», а «свободными идеями, самовыражением, ценностями терпимости и правосудия».
Украинский представитель в целом повторил другими словами озвученное представительницей США, добавив, что «авторы резолюции манипулируют историческими фактами».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016