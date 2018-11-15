Украина и США не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма и расовой дискриминации

Третий комитет Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН принял на заседании в четверг российский проект резолюции по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. За документ проголосовали 130 государств, 51 воздержалось и лишь две страны высказались против — США и Украина.

Такая резолюция принимается ежегодно с 2005 года, в последние несколько раз только США и Украина голосовали против.

Документ содержит 66 пунктов в так называемой постановительной части. В частности, в них выражена «глубокая озабоченность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации „Ваффен СС“, в том числе путем сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций». Согласно документу, Генассамблея «призывает ко всеобщей ратификации и эффективному осуществлению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации». Проект «рекомендует государствам ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе законодательно».

Представитель США Келли Экельс-Кюри назвала проект резолюции «ежегодной возможностью одного государства использовать политические интересы, попыткой оказать влияние на регион, криминализовать свободу самовыражения и свободу слова вместо того, чтобы эффективно бороться с антисемитизом и нацизмом». По мнению Вашингтона, бороться с ненавистью «нужно не цензурой», а «свободными идеями, самовыражением, ценностями терпимости и правосудия».

Украинский представитель в целом повторил другими словами озвученное представительницей США, добавив, что «авторы резолюции манипулируют историческими фактами».