SpaceX повторила рекорд по числу запущенных ракет

Американская компания SpaceX в четверг, 15 ноября, осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с катарским спутником связи Es'hail-2, ставшим для компании Илона Маска 18-м по счету в этом году. Таким образом, SpaceX повторила прошлогодний рекорд по запускам ракет, сообщает Bloomberg.

Запуск ракеты Falcon 9 был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. После того, как спутник был запущен на орбиту, специалисты SpaceX провели управляемую посадку первой ступени Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Напомним, что в начале октября SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником SAOCOM-1A. Запуск состоялся со стартовой площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии.