Тим Бертон снимет для Netflix сериал про одну из героинь Семейки Аддамс

Режиссёр Тим Бертон продолжит историю Семейки Аддамс для Netflix. Продолжение истории о семейке Аддамс будет сосредоточено вокруг персонажа Уэнсдэй Аддамс. Комедийное шоу «Уэнсдей» расскажет о ее взрослении, сообщила пресс-служба Netflix.

В сериале будет восемь эпизодов, в которых Уэнсдей, студентка Академии Невермор, попытается овладеть своими экстрасенсорными способностями, остановить убийцу, который держит в страхе весь город, и разгадать сверхъестественную тайну ее родителей, связавшую их на 25 лет.

Вместе с Бертоном над проектом поработают сценаристы Альфред Гоу и Майлз Миллар, известные по сериалу «Тайны Смолвиля». Они станут шоураннерами проекта.

«Как поклонники Уэсдей, мы ответственно подойдем к тому, чтобы сделать этого уникального персонажа интересным как для старых поклонников истории, так и для новых. Мы уверены, что эта превосходная группа талантливых людей отнесется к ней справедливо, ведь она готовится выйти в самый ужасный преступный мир — во взрослую жизнь», — говорится в заявлении творческой группы.

Когда сериал «Уэнсдей» появится на платформе, пока неизвестно.

Уэнсдэй — персонаж комиксов, сериалов, мультфильмов и фильмов «Семейка Аддамс» выдуманный художником Чарльзом Аддамсом. Это бледная девочка с косичками и мрачным взглядом, одетая в строгое серое платье с белым воротником, напоминающее школьную форму. Уэнсдей одержима эстетикой смерти и всюду появляется с любимой игрушкой — куклой Марии-Антуанетты, которую гильотинирует ее брат.

В разные годы Уэнсдей Аддамс на экране воплощали актрисы Лиза Лоуринг, Кристина Риччи и Николь Фужейр.

Тим Бертон — американский кинорежиссер, продюсер, сценарист и мультипликатор. Автор современного зрелищного кино, зачастую основанного на черном юморе и макабрических элементах. Среди его работ — «Эдвард Руки-Ножницы», «Крупная рыба», «Эд Вуд», «Кошмар перед рождеством» и другие. Лауреат премий «Эмми», «Золотой глобус» и «Сатурн», номинант на премию Британской киноакадемии «BAFTA».