Глава УПЦ прокомментировал предложение стать частью поместной церкви

Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий заявил, что поместная церковь в Украине — это приманка, на которую УПЦ «не клюет». Об этом сообщает российский «Интерфакс».

По его словам, УПЦ отвергает попытки соблазнить ее статусом поместной церкви.

«То, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием „поместная церковь“ — это та приманочка, на которую Церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией», — сказал Онуфрий.

При этом он добавил, что приверженцы УПЦ не должны бояться «поражения от рук ее гонителей».

Напомним, глава УПЦ КП архиепископ Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Источники СМИ сообщают, что собор может быть проведен 21 или 22 ноября.