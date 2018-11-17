Митрополит Онуфрий: УПЦ пытаются превратить в политическую организацию

Каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) пытаются превратить в политическую организацию, но церковь не может ей быть. Такое мнение высказал в субботу митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в обращении к верующим на телеканале «Интер».

«Нас хотят превратить в политическую организацию под названием „поместная церковь“. Это приманка, на которую церковь не клюет», — подчеркнул он, отметив, что «церковь не может быть политической организацией».

Митрополит добавил, что УПЦ несет крест, слыша «нарекания, злые слова, обвинения в поступках, к которым церковь не имеет отношения». «У нас свой взгляд на отдельные стороны политики по отношению к народу и нашей земле. Но мы не являемся врагами ни украинского народа, ни государства, ни власти», — отметил настоятель УПЦ, добавив, что у верующих «свои духовные принципы, с которыми они живут».

Напомним, 13 ноября в Киево-Печерской лавре прошел собор епископата канонической Украинской православной церкви. По его итогам было объявлено, что синод признал недействительными решения Константинополя по Украине и заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. В УПЦ также выступили против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви на Украине и смены своего названия.