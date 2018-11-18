Полиция задержала одного из ограбивших вчера инкассаторов «Приватбанка»

Правоохранители задержали одного из нападавших на инкассаторов «Приватбанка». Об этом 18 ноября сообщили в управлении полиции Киевской области.
«Автомобиль с характерным повреждением, на котором бежали грабители и задели другую машину, полиция обнаружила в Киеве. Злоумышленники уже успели заменить номерные знаки. Государственные знаки, которые видели во время совершения преступления, правоохранители изъяли из канализационного люка возле машины», — сообщили правоохранители.
Неподалеку от места обнаружения внедорожника было обнаружено мужчину, похожего на разыскиваемого грабителя.
«Во время личного досмотра у него из кармана правоохранители изъяли крупные пакеты — именно в них злоумышленник собирался переносить большую сумму денег. Автомобиль, который использовали злоумышленники для преступления, изъято. При осмотре авто было обнаружено 5 кассет с деньгами», — добавили в полиции.
Деньги изъяты, они находятся в отделе полиции.
«Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Известно, что он родом с Житомирщины, имеет 15-летний стаж в местах лишения свободы за совершение разбоев и грабежей. Последний раз он был приговорен к 10 годам за совершение разбойного нападения на квартиру, хозяин которого погиб от нанесения тяжких телесных повреждений. Подозреваемый был особожден по «закону Савченко», — сообщили в управлении НПУ.
Полиция устанавливает других лиц совершения преступления.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.5 ст. 186 УК «грабеж». Досудебное расследование продолжается.
Напомним, утром 17 ноября в Ирпене двое неизвестных ограбили машину инкассаторов, похитив 1,8 млн. гривен: воры унесли из инкассаторского авто банкоматные кассеты с деньгами и скрылись на черном джипе.
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