В Киеве неизвестные взорвали банкомат ПриватБанка и похитили наличные

В Деснянском районе Киева трое неизвестных зашли в тамбур банковского отделения ПриватБанка, взорвали банкомат и похитили кассеты с наличными.
«В полицию обратился местный житель и сообщил, что слышал звук взрыва и видел трех человек, которые выбегали из помещения отделения банка. Очевидец вместе со знакомым пытались их догнать, однако им это не удалось», — сообщает отдел коммуникации полиции г. Киева в среду.
Правоохранители провели неотложные следственные действия, осмотрели место преступления, изъяли и проработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей.
Из фотографий с места события, опубликованных полицией Киева, следует, что инцидент произошел в одном из отделений ПриватБанка.
Как рассказал заместитель начальника отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Максим Козак, злоумышленники вошли в помещение, используя банковскую карточку.
«Зайдя в тамбур, неизвестные подошли к банкомату, вставили в щель, из которой выдаются наличные, специальный шланг и вернулись на улицу. С собой фигуранты имели сумку с двумя газовыми баллонами, которые подключили к шлангу и пустили по нему газо-воздушную смесь. Когда банковское устройство взорвалось, фигуранты забежали в помещение, забрали кассеты с деньгами и скрылись. Окончательная сумма ущерба устанавливается», — сообщил Козак.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители принимают меры для установления и задержание злоумышленников.
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