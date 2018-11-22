Рада назначила глав Минфина и Министерства ветеранов

Верховная Рада утвердила Оксану Маркарова в должности министра финансов Украины и назначила Ирину Фриз на должность министра по делам ветеранов. Соответствующие решения парламентарии поддержали на заседании 22 ноября.
Решение о назначении Фриз на должность министра по делам ветеранов поддержали 270 народных депутатов. Также Рада сняла с Фриз полномочия народного депутата. Соответствующее решение поддержали 248 нардепов.
За назначение Маркаровой на должность министра финансов Украины проголосовали 242 народных депутатов.
После этого Фриз и Маркарова принесли присяги министров на трибуне парламента.
Напомним, что в июне 2018 года Кабмин назначил Маркарову на должность исполняющего обязанности министров финансов, до этого она несколько лет была первым заместителем. До назначения на должность Маркарова 12 лет возглавляла Инвестиционную группу ИВС в качестве председателя правления — президента АО ИК ИТТ-Инвест.
27 февраля 2018 года Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов. Запуск Министерства по делам ветеранов ожидается уже до конца года.
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