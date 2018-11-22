Рада уволила Кутового

Верховная Рада отправила в отставку министра по вопросам аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового.

Это решение поддержали 257 народных депутатов на заседании парламента в четверг.

Напмоним, что Тарас Кутовой написал заявление об отставке еще 23 мая 2017 года.