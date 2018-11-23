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Рудьковскому в Москве назначили психиатрическую экспертизу

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Рудьковскому в Москве назначили психиатрическую экспертизу

Басманный суд Москвы продлил срок стражи обвиняемому в нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году бывшему депутату Верховной Рады, экс-министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому. Об этом сообщает 23 ноября российский «Интерфакс».

«Ходатайство следователя удовлетворить. Продлить в отношении Рудьковского меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 января», — огласила решение судья Юлия Сафина.

Таким образом суд отказал защите, предлагавшей отпустить бывшего чиновника под залог в 10 миллионов рублей.

Судебное разбирательство проходило без участия обвиняемого, который с 6 ноября находится на стационарной комплексной психиатрической экспертизе в институте им. Сербского.

Рудьковский обвиняется в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

По данным российского следствия, 14 июня 2014 года Рудьковский, действуя в группе с членами «Правого сектора», принимал участие в порче имущества посольства России в Киеве, которое закидывали камнями, яйцами, краской. Ущерб зданию оценили в 15 млн рублей.

По словам адвокатов, Рудьковский частично признает вину. В частности, он признает, что бросил один камень в здание посольства, который в итоге не долетел. Вместе с тем, утверждают его защитники, экс-депутат был вынужден сделать это «под давлением толпы», поэтому квалификацию «в составе группы», он отрицает.

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Рудьковский был заочно арестован в РФ 26 мая 2016 года по делу о нападении на российское посольство в Киеве. 28 сентября 2018 года он был задержан в Москве и помещен под стражу.

Адвокаты утверждают, что их подзащитный не скрывался от следствия и ничего не знал о возбуждении против него уголовного дела.

Николай Рудьковский
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