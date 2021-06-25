Апелляционный суд постановил взять под стражу экс-министра Рудьковского

Киевский апелляционный суд арестовал экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, подозреваемого в организации похищения и пытках главы компании «Нафтогазвыдобування», народного депутата (фракция «Слуга народа») Олега Семинского в 2012 году.
В сообщении пресс-службы Киевского апелляционного суда, размещенном на сайте суда, отмечается, что коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на постановление Печерского районного суда Киева от 24 мая 2021 года, которым в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«По результатам апелляционного рассмотрения... жалоба стороны защиты удовлетворена частично. Апелляционная жалоба прокурора удовлетворена. Постановление Печерского районного суда... отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБ Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, гражданина Р. удовлетворено», — говорится в сообщении.
Таким образом, апелляционный суд применил в отношении Рудьковского меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 июля 2021 года, подозреваемый взят под стражу в зале суда.
Как сообщалось, 25 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители раскрыли похищение бывшего руководителя частной газодобывающей компании «Нафтогазвыдобування», народного депутата (фракция «Слуга народа») Олега Семинского, которое произошло еще в 2012 году.
В рамках производства уведомлены о подозрении пять лиц, причастных к указанным преступлениям по ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Экс-министру транспорта и связи (2006-2007 гг.) Николаю Рудьковскому вручили подозрение как организатору похищения главы «Нафтогазвыдобування», народного депутата (фракция «Слуга народа») Олега Семинского в 2012 году.
Подозрение выдвинуто по ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 27 ч. 2. ст. 127 (пытки), ч.3 ст. 27 ч.4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Семинского похитили в феврале 2012 года. Злоумышленники устроили подставное ДТП, после чего схватили его и в течение трех лет удерживали.
После похищения руководителя «Нафтогазвыдобування» между его бизнес-партнерами начался конфликт из-за распределения акций компании.
В мае 2015 года похитители отпустили Семинского.
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