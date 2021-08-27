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Прокуратура просит арестовать Рудьковского из-за поездки в Монако

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Прокуратура просит арестовать Рудьковского из-за поездки в Монако

Офис генпрокурора просит суд взять под стражу экс-министра транспорта Николая Рудьковского. Меру пресечения просят изменить после того, как он ездил в Монако.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Сообщается, что прокурор подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей Рудьковскому, который подозревается в похищении и истязании бывшего руководителя частной газодобывающей компании.

Такое решение принято в связи с нарушением условий разрешения на выезд за границу исключительно в Вену для получения медицинской помощи. Нарушение было установлено по результатам проверки информации СМИ о том, что он был замечен на территории Княжества Монако.

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Напомним, в феврале этого года СБУ заявила, что раскрыла громкое похищение 2012 года, к которому был причастен Рудьковский. По данным следствия, он якобы был заказчиком похищения Олега Семинского, который был топ-менеджером газодобывающей компании.

В июне бывшего министра отправили под стражу, но позже отпустили под ночной домашний арест.

Генпрокуратура, Николай Рудьковский, домашний арест
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