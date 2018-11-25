Китайская CNPC заменила Total в разработке крупнейшего в мире газового месторождения

Китайская нефтегазовая компания CNPC официально заменила французскую компанию Total в иранском газовом проекте «Южный Парс 11», заявил глава иранского министерства нефти Бижан Зангане.
«Китайская CNPC официально заменила Total в проекте „Южный Парс 11“, однако фактически она еще не начала работать. Необходимо провести переговоры с CNPC, чтобы выяснить, когда она приступит к работе», — заявил Зангане агентству ICANA.
«Южный Парс» — крупнейшее в мире месторождение природного газа. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля подписала соглашение о разработке фазы 11 «Южного Парса» с Total. Сумма контракта составляет 1 миллиард долларов. При этом контракт дает возможность китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта. Доля CNPC в «Южном Парсе» составляла 30%, еще 19,9% — у иранской компании Petropars. Об окончательном выходе из проекта под давлением санкций США Total уведомила 20 августа.
Напомним, что президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Тогда же он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016