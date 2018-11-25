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Китайская CNPC заменила Total в разработке крупнейшего в мире газового месторождения

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Китайская CNPC заменила Total в разработке крупнейшего в мире газового месторождения

Китайская нефтегазовая компания CNPC официально заменила французскую компанию Total в иранском газовом проекте «Южный Парс 11», заявил глава иранского министерства нефти Бижан Зангане.

«Китайская CNPC официально заменила Total в проекте „Южный Парс 11“, однако фактически она еще не начала работать. Необходимо провести переговоры с CNPC, чтобы выяснить, когда она приступит к работе», — заявил Зангане агентству ICANA.

«Южный Парс» — крупнейшее в мире месторождение природного газа. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) в начале июля подписала соглашение о разработке фазы 11 «Южного Парса» с Total. Сумма контракта составляет 1 миллиард долларов. При этом контракт дает возможность китайской CNPC забрать долю Total (50,1%), если французская компания выйдет из проекта. Доля CNPC в «Южном Парсе» составляла 30%, еще 19,9% — у иранской компании Petropars. Об окончательном выходе из проекта под давлением санкций США Total уведомила 20 августа.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Тогда же он сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

газ, Иран, Total, CNPC
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