Китайская корпорация CNPC приостановила инвестиции в крупнейшее газовое месторождение Ирана

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) приостановила инвестиции в иранское газовое месторождение «Южный Парс», сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.
Решение о приостановке инвестиций принято после четырех раундов американо-китайских переговоров, прошедших в Пекине. В ходе консультаций американская делегация настаивала на том, чтобы CNPC отказалась от финансирования иранского месторождения.
На данный момент CNPC и иранские чиновники не комментируют сообщение о приостановке инвестиций.
25 ноября 2018 года министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что CNPC официально вошла в проект «Южный Парс. Фаза 11» вместо французского нефтегазового концерна Total.
«Южный Парс» — крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн кубометров. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение этого месторождения, разделив всю его площадь на 28 участков (фаз).
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